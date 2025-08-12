  • BIST 10969.5
İsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Güney Kıbrıs'ta uzun süreli elektrik kesintisi

Güney Kıbrıs’ta “Karvuna” bölgesindeki bir trafoda meydana gelen arıza sebebiyle dün akşam saatlerinde Limasol’un dağlık köylerinde uzun süren elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, yüksek hava sıcaklıklarının elektrik sistemlerinde arızalara sebebiyet verdiğini, dün “Karvuna” bölgesindeki bir trafoda bu yüzden meydana gelen arızanın ise uzun süren elektrik kesintisine sebep olduğunu yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasındaki en önemli rolü, eski olsa dahi Dikelya Elektrik Santrali’nin üstlendiğini belirtirken, “Moni” bölgesindeki rüzgar güllerinin ise dün akşam saatlerinde 40-45 megavat elektrik üreterek açığın kapanmasına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Rum Elektrik Kurumu’nun (AİK) dün sisteme maksimum bin 40 megavat elektrik verdiğini belirten gazete, KKTC’nin elektrik açığına da katkı sağlandığını vurguladı.

Haberde, KKTC’ye ne kadar elektrik verildiğine ise değinilmedi.

 

