  • BIST 102.258
  • Altın 190,063
  • Dolar 4,5836
  • Euro 5,3954
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA“İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu” düzenleniyor  

Güney Kıbrıs'tan AB'ye 'Akkuyu nükleer santralini durdurun' çağrısı

» »
Güney Kıbrıs parlamentosu, uluslarararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'ye Akkuyu nükleer santralinin tamamlanmaması konusunda baskı yapmaya çağıran bir karar aldı.
Güney Kıbrıs'tan AB'ye 'Akkuyu nükleer santralini durdurun' çağrısı

Güney Kıbrıs parlamentosu, Cuma günü yaptığı oturumda Rusya'yı da bu projeyle ilgili tutumunu değiştirmeye çağırdı.

Güney Kıbrıs parlamentosu kararında, Akkuyu santralinin yakınlığı itibarıyla Kıbrıs'a etkisi konusunda 'derin endişe duyulduğu' belirtiliyor, nükleer bir kaza ya da şiddetli bir deprem durumunda meydana gelebilecek sızıntıların, kuvvetli rüzgarlar ve denizdeki akıntılar ile felaketin boyutlarını iyice büyüteceği kaygısı vugulanıyor.

Kararda Türkiye'nin "çevre örgütlerinin, çok geniş bir bölge açısından ciddi tehdit oluşturduğu uyarılarını dikkate almadan" Nisan ayında nükleer santralin temelini atması da kınandı.

Ayrıca Türkiye'nin komşu ülkelere santralin yeri, ve bir kaza ya da tehlike durumunda zararı en aza indirmek için alınabilecek ortak tedbirler konusunda danışmadığı için Uluslararası Yangın Güvenliği Konvansiyonu'nu da ihlal ettiği savunuldu.

Güney Kıbrıs parlamentosu kararında, Türkiye'nin nükleer santral planının Doğu Akdeniz ülkelerini doğrudan radyoaktivite tehlikesine maruz bıraktığını, radyoaktif atıkların nakli sırasında Akdeniz sularının da kirlenmesi tehlikesi bulunduğunu da kaydetti.

Rusya ile Türkiye ortaklığı
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa ediliyor.

Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sırasında yapılan temel atma törenine iki lider video link ile katılmışlardı.

Enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki temel işbirliği alanlarından biri. İki ülke Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması'nı 2010 yılında imzalamıştı.

Nükleer tesisin, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olması ve tahminen 20 milyar dolara mâl olması planlanıyor.

Santralin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te faaliyete geçmesi hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çifte ajan Skripal taburcu edildi18 Mayıs 2018 Cuma 17:47
  • İfade özgürlüğünde son nokta: Almanya'da Netanyahu'yu çizen karikatürist işten çıkarıldı18 Mayıs 2018 Cuma 17:45
  • Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği için tarih yok18 Mayıs 2018 Cuma 09:45
  • Gazzeli baba: Çocuklarımız bir zamanlar evimiz olduğunu bilsin diye17 Mayıs 2018 Perşembe 11:25
  • İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam Avrupa basınında16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:08
  • May: “Şiddet barış çabalarına zarar veriyor"16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:05
  • Papa'dan İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:04
  • Guterres’ten “soğuk savaş” uyarısı16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:01
  • Londra'da Erdoğan karşıtları ve taraftarları arasında arbede15 Mayıs 2018 Salı 20:52
  • İtalyan belediye başkanından kunduz istilasına çözüm önerisi: "Pişirip yiyelim!"07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti