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Güney Kıbrıs’tan Ürdün ile “savunma anlaşması”

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Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanı, Tümgeneral Yousef Ahmad Al-Hunaiti’yle bir araya geldiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’tan Ürdün ile “savunma anlaşması”

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın dün Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanı, Tümgeneral Yousef Ahmad Al-Hunaiti’yle bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde görüşmede uluslararası alanda yaşanan gelişmeler yanı sıra Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki güvenlik durumu ile İsrail’de devam eden çatışmalarının sonuçlarının ele alındığını yazarken, görüşme çerçevesinde iki ülke arasında savunma iş birliği anlaşması imzalandığını da belirtti.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Palmas’ın Amman’da bulunduğu süre içinde Ürdün Kralı Abdullah’la da görüştüğü ve Palmas’ın Ürdün Kralı Abdullah’a savunma ve güvenlik konularındaki ikili iş birliğinin derinleştirilmesine dair taahhüdünü ilettiği de belirtildi.

Gazete, Palmas ile Ürdün Silahlı Kuvvetler Komutanı, Tümgeneral Yousef Ahmad Al-Hunaiti arasında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki iyi düzeydeki ilişkiler ve iki halkı birbirine bağlayan tarihi bağlar yanı sıra iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında Yunanistan’la sahip oldukları üçlü mekanizma çerçevesindeki iş birliğinin yeniden teyit edildiğini ekledi.

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