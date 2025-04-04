Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görevden alındı

Güney Kore'de Aralık ayında sıkıyönetim ilan ettiği için geçici olarak görevden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alındı.

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, yaptığı açıklamada, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasada belirtilen "ulusal kriz" koşulunu karşılamadığına, bu sebeple anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.



Mahkeme, ayrıca Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından, kararın reddedilmesini önlemek üzere Ulusal Meclise asker yollayarak kanunları ihlal ettiğini belirtti.



Böylece Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı.



Azil kararı sonrası Yoon derhal görevden alınırken, ülke 60 gün içinde devlet başkanlığı için seçime gidecek.

BAŞBAKAN VEKALET EDECEK



Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Başbakan Han Duck-soo, azil kararı sonrası televizyondan halka hitap etti.



Azil kararı sonrası geçiş süreci hakkında değerlendirmede bulunan Han, "Vekil Devlet Başkanı olarak, ulusal güvenlik ve dış ilişkilerde herhangi bir boşluk yaşanmamasını, ülkenin sağlam ve sarsılmaz bir güvenlik halini sürdürmesini sağlayacağım." dedi.



Han, ayrıca ticaret anlaşmazlıkları gibi acil sorunlara yanıt verilmesinde herhangi bir aksaklık olmaması için elinden geleni yapacağını, vatandaşların emin ve güvende hissetmesi için kamu düzeninin sıkı şekilde korunacağını vurguladı.



Anayasa Mahkemesi bugün verdiği kararda Yoon'un, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek görevden azline karar vermişti.