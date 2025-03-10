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Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikata başlaması üzerine Kuzey Kore balistik füze ateşledi

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Güney Kore ve ABD'nin büyük bir ortak askeri tatbikata başladığı gün Kuzey Kore, 'birden fazla tanımlanamayan balistik füze' ateşledi.
Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikata başlaması üzerine Kuzey Kore balistik füze ateşledi

Güney Kore ordusu, Seul ve Washington'un "Özgürlük Kalkanı" olarak bilinen yıllık büyük askeri tatbikata yeniden başlamasından saatler sonra, Kuzey Kore'nin Pazartesi günü denize birkaç balistik füze ateşlediğini açıkladı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin birlikte gerçekleştirdiği bu tatbikatı uzun zamandır bir provokasyon olarak görüyor.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füze atışlarının Kuzey Kore'nin Hwanghae eyaletinden tespit edildiğini ve Kuzey'in bu yılki beşinci kez füze fırlatma gerçekleştirdiğini belirtti.

Pazartesi günü erken saatlerde Güney Kore ve ABD, 11 gün sürecek olan ortak askeri tatbikatlarına başladı. ABD hükümetine göre "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı "canlı, sanal ve saha tabanlı eğitim" içerecek.

Kuzey Kore tatbikatların başlamasına cevaben bir açıklama yayınlayarak tatbikatları askeri çatışma riskini arttıran "tehlikeli bir provokatif eylem" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, bir ABD uçak gemisinin Güney Kore'nin Busan limanına yanaşmasının ardından daha fazla "provokasyona" karşı uyarıda bulundu.

İki Güney Kore KF-16 savaş uçağının, geçtiğimiz Perşembe günü Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki Pocheon'da sivil bir bölgeyi yanlışlıkla bombalamasının ardından tatbikatlara kısa bir süre ara verildi.

Güney Kore hava kuvvetlerinin, pilotlardan birinin bombalama alanının koordinatlarını yanlış girmesinin ardından insan hatasına bağladığı olayda otuz kişi yaralandı.

Hem Güney Kore hem de ABD orduları, kazanın ardından Güney Kore'deki tüm canlı ateş tatbikatlarını durdurdu.

Güney Koreli yetkililer, olayla ilgili devam eden soruşturmanın tamamlanmasının ardından canlı ateş eğitiminin yeniden başlayacağını söyledi.

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