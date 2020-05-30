  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Güney’de Çalışanlar ” 2 Haziran’da Meclis önünde toplanacak

» »
Güney’de Çalışanlar ” 2 Haziran’da Meclis önünde toplanacak
Güney’de Çalışanlar ” 2 Haziran’da Meclis önünde toplanacak

Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantısının ardından açıklanan kararların arasında Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin taleplerinin değerlendirilmediğini gözlemleyen işçiler, eyleme gidiyor...

Somut bir adımın atılmamış olmasını protesto edecek “Güney’in Emekçileri” 2 Haziran Salı günü saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde toplanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada geçişlerin sadece kendilerinin sorunu olmadığı, “Kıbrıs sorunundan kaynaklı” bir problem olduğu vurgulanarak halka destek çağrısında bulunuldu.

102450.jpgYapılan açıklama şu şekilde:

“Dün yaptığımız açıklamalarla, geçişlerdeki belirsizliğin netleşmesi yönünde süreç değerlendirmesi yapıp, yetkililerden somut adımlar atılmasını bekliyorduk.

Son yapılan bakanlar kurulu toplantısından hiçbir karar çıkmaması, daha önce aldığımız eylem kararımızı gerçekleştirmemizi  ve sokağa inmemizi zorunlu kılmıştır.

Bu anlamda, 2 Haziran Salı günü saat 11.00’de meclis önünde hak ve taleplerimizi dile getirmek için buluşuyoruz.

Tüm  emek dostu parti, sendika ve sivil toplum örgütlerine  çağrımızdır;

Geçişler sadece Güneyin Emekçilerinin sorunu değil, Kıbrıs sorunundan kaynaklı, tüm halkın sorunudur. Bu nedenle sizlerin ve tüm  halkımızın desteğini  bekliyoruz.

Ayrıca bilinmesini isteriz ki, Güneyde çalışarak geçinen bizler için Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin 3 ay işten çıkarma yasağı bitmek üzeredir. Bizler işimize gidemememiz halinde işlerimizden de atılacağız. Bu durumda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan emekçiler olacağız. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmayanların yapacakları kontrol edilemez. Böyle bir durumun sorumlusu KKTC hükümeti olacaktır.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler, Çalışma izni olanlar 8 Haziran'dan itibaren KKTC'ye dönebilecek29 Mayıs 2020 Cuma 18:27
  • KKTC vatandaşları 1 hazirandan itibaren ülkeye dönebilecek29 Mayıs 2020 Cuma 18:21
  • İşte alınan kararlar... KKTC'ye gelişlerin önü açılıyor...29 Mayıs 2020 Cuma 18:20
  • İbrahim Demirci hayatını kaybetti29 Mayıs 2020 Cuma 18:14
  • Kuzey Kıbrıs'ta bugün de Covid-19 vakası yok29 Mayıs 2020 Cuma 17:48
  • KKTC'de bugün 86 test pozitif vaka yok29 Mayıs 2020 Cuma 17:48
  • Tüketiciler Derneği, tüketicileri koruma yasası’nda tadilat yapılmadan tüketici kredileri ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının kimseye fayda etmeyeceğini savundu29 Mayıs 2020 Cuma 17:44
  • Google KKTC'yi tanıdı! Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti!29 Mayıs 2020 Cuma 17:30
  • Lefkoşa'da kaza! bir kişi ağır yaralandı29 Mayıs 2020 Cuma 17:22
  • Arıklı: “Bu kadar parayı beklemiyorduk. Sürpriz oldu”29 Mayıs 2020 Cuma 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti