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Güneydeki hellim üretiminde kullanılan süt oranlarının değiştirilmesi gündemde

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Rum Yönetimi’nin, hellim üretiminde kullanılan minimum keçi-koyun sütü oranını değiştirmek için çalışma yaptığı bildirildi.
Güneydeki hellim üretiminde kullanılan süt oranlarının değiştirilmesi gündemde

Fileleftheros gazetesi, bu değişikliğin, hellimin Menşe Korumalı Ürün olarak tescil edilmesi halinde, süt endüstrisinin durumla başa çıkabilmesi için yapılacağını yazdı.

Gazete, 2014 yılından beri, hellim üretiminde kullanılan keçi-koyun sütü oranının yüzde 20 olduğunu ve 2024 yılına kadar yüzde 50’lik orana ulaşması gerektiğini kaydetti.

Rum Tarım Dairesi tarafından konuyla ilgili çalışma yapılarak, müdahil taraflara sunulduğunu belirten gazete, bazı kesimlerin çalışmaya olumlu, bazılarının da ihtiyatlı yaklaştığını ve bu bağlamda, tüm taraflara 15 Ocak 2020’ye kadar, görüş belirtmek üzere mühlet verildiğini yazdı.

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