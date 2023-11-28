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Güney'e gitme hayalindeyken soluğu mahkemede aldılar

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Lefkoşa’da meydana gelen “bir cürüm işlemek için gizli ittifak kurma” ve “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından tutuklanan Cristhan Doopgehana ile Chiderebbere Chined tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Güney'e gitme hayalindeyken soluğu mahkemede aldılar

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Kemal Sekizler olguları aktardı.

Polis, Cristhan Doopgehana’nın Chiderebbere Chined’in yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmesini sağlamak için anlaşma yaptıklarını söyledi.

Polis, yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek isteyen Chiderebbere Chined ona yardım eden Cristhan Doopgehana’nın 27 Kasım 2023 tarihinde Girne-Gazimağusa anayolu, Haspolat çemberinde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Cristhan Doopgehana’nın, Chiderebbere Chined’i Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarketin park alanına bırakacağını, oradan başka bir şahsın Chined’i Güney Kıbrıs’a götürmek için alacağını tespit ettiklerini açıkladı.  

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu Chined’in 18 Mart 2021 tarihinden beri 924 gün KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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