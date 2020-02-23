“GÜNSEL Tanıtım Ofisi” Dereboyu’nda Açıldı…

109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarakprototip üretimi tamamlanan ve 20 Şubat tarihinde 3000 kişinin katılımı ile tanıtılan ülkemizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in tanıtım ofisi Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.

Üretim aşamasına gelen B9’un görücüye çıktığı ve otomobil severlere GÜNSEL B9 modelini yakından inceleme fırsatı sunan“Günsel Tanıtım Ofisi’nde, GÜNSEL ile ilgili model, marka ve teknik özellikleri ile detaylı bilgiler alınabiliyor. Büyük heyecan ve merakla beklenenGÜNSEL markasını deneme fırsatının kapılarını açan GÜNSEL Tanıtım Ofisi’nde GÜNSEL B9 için test sürüşü randevusuda alınabilecek.GÜNSEL Tanıtım Ofisinde GÜNSEL marka ürünlerinde satışı yapılacak.

İkinci Model“J9”da Sergileniyor…

GÜNSELB9 ile otomotiv sektörüne giriş yapan GÜNSEL’in, özgün ve göz alıcı iç ve dış tasarımı yanı sıra, dinamik ve keskin çizgileri, farklı donanım özellikleriyle ilgi çekecek olan SUV segmentinde bulunan ikinci modeli “J9”da GÜNSEL Tanıtım Ofisindesergileniyor.“J9” dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Otomotiv Sektöründe Hedeflerimizi ve Planlarımızı Yaptık…”

GÜNSEL ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin otomobil üreten ülkeler arasında yer alarak otomotiv sektörüne giriş yaptığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, otomotiv sektöründe yaşanan değişim ve gelişimlere paralel olarak hedeflerini planladıklarını ve yatırımlarını sürdürerek daha geniş kitlelere ulaşma imkanı yaratmayı istediklerini söyledi.

Elektrikli otomobil piyasasında güvenilir ve prestijli bir marka haline gelme stratejimize bağlı olarak açılan GÜNSEL Tanıtım Ofisi’nin, marka bilinirliğini oluşturmak ve markalaşma sürecini hızlandırmak adınakurumsal kimlik vizyonlarının bir konsepti olduğunu belirtti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İleri teknoloji ve tasarımla donatılan GÜNSEL ile elektrikli otomobil segmentinde inovatif bir marka olarak ülkemize ve bölgemize değer katmayı hedeflerken, seri üretime geçilmesiyle birlikte başlayacak satış ve satış sonrası verilecek hizmetlerde önem taşıyor. İlk olarak Günsel B9’u meraklılarının ve otomobil tutkunlarının beğenisine sunuyoruz.