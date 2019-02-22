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Guterres Belgesi var mıymış bir gün anlayacaklar

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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Guterres Belgesi var mıymış bir gün anlayacaklar

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Çok yazık ki Guterres’in Crans Montana görüşmesi sona ererken görüşleri diye ve bazen belge diye tanımlanan değerlendirme arif (bilge) olanın anlayacağı bir değerlendirmedir. Ancak Aspen Barth Eide tarafından okunmuştur ve yazılı notu olmalı ki taraflara verilebilirdi. Verilmedi. Şimdi yazılı mı değil mi diye çatışma konusu yapılıyor.

 

Yazılı olsa ne olmasa ne?

Mademki tartışılıyor soralım, yazılı olanlara ne kadar sahip çıkıldı ki!?

BM’nin görüşüdür ve yayımlanmıştır. Gereğini yapmak çözüm isteyenler için çözüm niyetinin göstergesi olarak görülecekti. Ancak iki taraf da gereğini yapmadı. Yapsalardı elimizde tarafların iki toplumlu bir devletin iki toplumun güvenliğini sağlayacak bir yapıyı nasıl sağlayacaklarını düşündüklerini anlayacaktık. Yapsalardı biz de değerlendirebilecektik. Yapmadılar ve bizi aydınlatmadılar ama yazılı mı değil mi, var mı yok mu diye kavga ederek hayal kırıklığı yaşattılar.

 

Halkımız tüm adada barışın sağlanması ve iyi ilişkilerin geliştirilip sükûnet içinde refah arayışına beraber devam etmeyi özlemiştir. Onun yerine basından izleyenlerin bildiği belge üzerinde kavga hayal kırıklığı ve umutsuzluk yaşamaktadır.

 

Buna bir de görüşmelere artık takvimle ve sonuç almaya yönelik olmazsa görüşmeyi istemeyiz sözleri de yıkıcı etki yaratmaktadır. Halkımız hiçbir görüşmenin sonuca yönelik olmamasını isteyemez ve BM takvim yapmadan ve amaca yönelik olmadan görüşme yapıldığını kabul edemez, etmez. Bu bir oyun olmaz ama istismar edenler oyuna çevirebilirler. Onun için BM sürekli uyarır ve belge olmayan belgede de hazır olun olmazsanız sizi görüşmeye çağıramam demektedir.

 

YKP taraflara bir kez daha çağrı yapar, halka saygı duyun ve gerçekleri saklamayın, BM’in kaynaklarını israf etmeyin, dünyada aç perişan milyonlar ondan yardım bekler…

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