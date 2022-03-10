  • BIST 2.042,01
  • Altın 954.153
  • Dolar 14.8424
  • Euro 16.3509
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Guterres: Yaklaşık 3 Milyar İnsan İlk Doz Aşısını Almayı Bekliyor

» »
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Kovid-19 salgınının başlamasının ikinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, salgının henüz sona ermediğini söyleyerek, dünya genelindeki aşı dağılımındaki eşitsizliğe vurgu yaptı.
Guterres: Yaklaşık 3 Milyar İnsan İlk Doz Aşısını Almayı Bekliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Kovid-19 salgınının başlamasının ikinci yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, salgının henüz sona ermediğini söyleyerek, dünya genelindeki aşı dağılımındaki eşitsizliğe vurgu yaptı.

Şarkul Avsat’ın haberine göre, Guterres, salgının en korkunç sonucunun, dünyada kaydedilen 446 milyondan fazla vaka sayısı ve 6 milyondan fazla ölümle, milyonlarca insanın sağlığının ve yaşamının etkilenmiş olması, sayısız insanın ise akıl sağlığının bozulmasından muzdarip olması olduğunu söyledi.

Guterres “Eşi görülmemiş halk sağlığı önlemleri ve aşıların çok hızlı geliştirilmesi sayesinde dünyanın birçok bölgesi salgını kontrol altına almayı başarıyor. Ancak salgının bittiğini düşünürsek büyük bir hata yaparız” dedi ve “Aşıların dağıtımında bariz bir eşitsizlik var ve dünyamız salgından çıkış konusunda eşit olmayan bir iyileşmeye izin veremez” diye ekledi.

“Üreticiler ayda 1,5 milyar doz aşı üretiyor. Ancak yaklaşık üç milyar insan hala ilk doz aşısını almayı bekliyor” diyen Guterres, bu durumu, zengin ülkelerin vatandaşlarının sağlığına fakir ülkelerin vatandaşlarının sağlığından daha fazla öncelik veren politika ve bütçe kararlarından kaynaklanan bir başarısızlık olarak nitelendirdi. Bu durumun her ülkede daha fazla mutasyon, daha fazla kapanma tedbiri ve daha fazla acı ve fedakarlıklara sebep olduğunu, insanlık tarihinin bu talihsiz kesitine kesin bir son verilmesi çağrısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omicron Varyantındaki Sırt Ağrısı Dikkat Çekti: Hastalar Şiddetli Ağrıdan Şikayetçi09 Mart 2022 Çarşamba 18:16
  • Bayılma, Kalp Hastalıklarının Habercisi Olabilir08 Mart 2022 Salı 23:39
  • Çocuğunuzun Bacakları Ağrıyorsa Dikkat08 Mart 2022 Salı 22:55
  • Türkiye’de Akciğer Kanseri Görülme Oranı Dünya Ortalamasının Üzerinde08 Mart 2022 Salı 22:24
  • Belirtileri Boğaz Ağrısı İle Başlıyor08 Mart 2022 Salı 21:33
  • DSÖ, Ukrayna'daki sağlık tesislerine yönelik saldırıları kınadı08 Mart 2022 Salı 20:00
  • Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor08 Mart 2022 Salı 19:45
  • Kovid-19 geçirenlerin beyin boyutunda küçülme gözlemlendi08 Mart 2022 Salı 19:30
  • Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 22 Bin 505 Tl Bağış Yapıldı08 Mart 2022 Salı 15:39
  • COVID-19 geçirenlerin beyin boyutunda küçülme gözlemlendi08 Mart 2022 Salı 11:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti