Guterres’ten hükümetlere “özgür ve bağımsız medya” çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tüm hükümetlere “özgür, bağımsız ve farklı medyayı” destekleme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tüm hükümetlere “özgür, bağımsız ve farklı medyayı” destekleme çağrısı yaptı.

Guterres, Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yaptığı açıklamada, “Özgür ve bağımsız gazetecilik, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadelede en büyük müttefikimiz.” mesajı verdi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde karşılaşılan küresel sorunların güvenilir ve doğru bilgiye evrensel erişimin kritik önemini ortaya koyduğunu belirten Guterres, gazetecilerin ve medya çalışanlarının salgın gibi kriz dönemlerinde hızla değişen bilgiye erişimi sağladığını ifade etti.

Gazetecilerin birçok ülkede sırf işlerini yaptıkları için kısıtlamalar, sansür, taciz, gözaltı ve hatta ölüm gibi tehditlerle karşı karşıya olduğuna ve durumun daha da kötüye gittiğine dikkati çeken Guterres, tüm hükümetlere özgür, bağımsız ve farklı medyayı destekleme çağrısında bulundu.