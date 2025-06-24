Güzelyurt, Haspolat ve Akdoğan’da Üç Ayrı Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Elektrik telleri, dozer arızası ve nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın üç farklı noktada zarara yol açtı. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soruşturmalar devam ediyor.

23 Haziran 2025 tarihinde KKTC’nin üç ayrı bölgesinde meydana gelen yangınlarda çeşitli alanlarda maddi zarar oluştu.

İlk yangın saat 11.30 sıralarında Güzelyurt Derevasyon Bölgesi'nde meydana geldi. Bir narenciye bahçesinde, muhtemelen elektrik tellerinin birbirine temas ederek çıkardığı kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 30 metre uzunluğunda damlama lastiği, 10 adet bağ fidanı, bir zeytin ağacı ve kuru otlar zarar gördü.

İkinci yangın ise saat 15.30 sıralarında Haspolat’ta yaşandı. Serdar Sancaktar’a ait dozer aracın motor bölümünde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Araçta motor bölümü, arka kabin plastik kapağı, fren lambası ve geri görüş kamera sistemi yanarak zarar gördü.

Üçüncü yangın ise saat 20.30 sıralarında Akdoğan’da, Zübeyde Hanım Sokak’ta bulunan bir mobilya mağazasının yanındaki arazide meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında iş yerinin arkasındaki ambarda muhafaza edilen 20 adet döşeme süngeri, manikür-pedikür makinesi, bir set koltuk takımı ve bir su motoru yandı.

Her üç olayla ilgili polis ve itfaiye soruşturmaları devam ediyor.