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Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Altı Kişi Tutuklandı

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Güzelyurt’ta yapılan trafik denetimlerinde iki ayrı araçta uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar ele geçirildi. Altı kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor
Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Altı Kişi Tutuklandı

28 Temmuz 2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde iki araçta uyuşturucu ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar ele geçirildi. Kontrol amaçlı durdurulan ZUC 040 plakalı araçta bulunan sürücü M.M.A. (25), yolcular O.E.O. (31) ve F.G.A. (24)’nin şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Aynı denetim sırasında kontrol amaçlı durdurulan ZUV 162 plakalı araçta ise sürücü O.I.A. (25), yolcular A.S.M. (28) ve I.D. (24)’nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, yine yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi 9 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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