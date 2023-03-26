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Hacer Gökçora hayatını kaybetti

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CTP Milletvekili Fikri Toros'un halası Hacer Gökçora, bugün hayatını kaybetti.
Hacer Gökçora hayatını kaybetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros'un halası Hacer Gökçora yaşamını yitirdi.

Hacer Gökçora’nın cenazesi, yarın saat 16.20’de ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Toros, "Değerli Halamız Hacer Gökçora hepimize ömür bırakarak dünyasını değiştirmiştir.Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur" ifadelerine yer verdi.

 

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