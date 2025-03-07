  • BIST 10440.93
  • Altın 3423.51
  • Dolar 36.4412
  • Euro 39.5673
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAArap liderler, Trump'ın Gazze vizyonuna alternatif olacak 53 milyar dolarlık planı onayladı

Hafta sonu hava nasıl olacak?

» »
Meteoroloji Dairesi, pazar gününden itibaren üç gün sabah saatleri yer yer sis olacağını duyurdu.
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Mart tarihleri arasındaki süreyi  kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca az bulutlu geçmesi beklenen hava, pazar, pazartesi ve salı günleri sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzey ve Batı, ikinci yarısında ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kara ve denizde fırtınamsı rüzgar etkili oluyor05 Mart 2025 Çarşamba 09:39
  • Yer yer hafif sağanak bekleniyor04 Mart 2025 Salı 09:32
  • Bu hafta hava nasıl olacak?03 Mart 2025 Pazartesi 16:10
  • Sağanak yağmur geliyor03 Mart 2025 Pazartesi 09:50
  • Yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor01 Mart 2025 Cumartesi 10:02
  • En çok yağış Akdeniz’e düştü... 6 kg27 Şubat 2025 Perşembe 16:56
  • En çok yağış nereye düştü?26 Şubat 2025 Çarşamba 13:44
  • Hava parçalı bulutlu olacak26 Şubat 2025 Çarşamba 12:40
  • Hava nasıl olacak?26 Şubat 2025 Çarşamba 10:30
  • Meteoroloji açıkladı: KKTC genelinde en düşük sıcaklık rekoru kırıldı!25 Şubat 2025 Salı 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti