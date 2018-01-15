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Haftalik trafik raporu

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Haftalik trafik raporu
Haftalik trafik raporu

08 - 14 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 67 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan, 16’sı yaralanmayla ve 51’i hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 25 kişi yaralanmıştır. 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (18), yakın takip (17), dikkatsiz sürüş yapmak (4) ve diğer etkenler (4)  yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 401,200.00 TL’dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

Lefkoşa        :           26
Gazimağusa   :         8
Girne            :           18
Güzelyurt         :         7 
İskele               :         8

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