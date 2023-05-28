Hak-Sen’den öğretmenlere destek

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) öğretmen sendikalarının yarın düzenleyeceği eyleme destek olacağını belirtti.

HAKSEN’den yapılan açıklamada, laik, bilimsel eğitime darbe vurulmak, kamusal eğitimin işlevsiz hale getirilmek istendiği savunularak, hükümet ve Milli Eğitim Bakanı eleştirildi.

Okulların depremden değil, rüzgardan dahi yıkılacak durumda olduğunun, altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan sorunların giderek büyüdüğünün, nitelikli öğretmenlerin ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin gözden çıkarıldığının savunulduğu açıklamada, “Bu adımlar beceriksizliğin çok ötesinde eğitimi planlı ve amaçlı şekilde bitirmeye yöneliktir, çünkü eğitimli toplum, bilinçli toplumdur “ifadelerine yer verildi.

Kamusal, nitelikli ve planlı eğitimin hak olduğunun vurgulandığı açıklamada, öğretmenlerin mücadeleyi gelecek için verdiği ifade edilerek, “KTÖS ve KTOEÖS’ün yaptığı ve yapacağı eylemlere dayanışmamızı bildiriyoruz” denildi.