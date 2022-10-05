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Hakan Çalhanoğlu, Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Inter'in Barcelona'yı 1-0 yendiği müsabakada, galibiyeti getiren golü atan türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi.
Hakan Çalhanoğlu, Inter-Barcelona maçındaki performansıyla "en değerli oyuncu" seçildi

İtalyan takımı Inter'in, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda, İspanya'nın Barcelona takımıyla Milano'da oynadığı maçta, Hakan Çalhanoğlu performansıyla iz bıraktı.

Çalhanoğlu, karşılaşmanın 7. dakikasında uzaktan çektiği şutta, gole çok yaklaşsa da Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi. Türk futbolcu, 45+2. dakikada ise yaklaşık 25 metreden çektiği şutta bu kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve bu golle Inter, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Attığı golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi.

Mavi-siyahlı kulüp de türk oyuncunun, karşılaşmanın sonunda ödülüyle poz verdiği anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Inter'in, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Barcelona'yı yenmesi İtalyan basınında da geniş şekilde yer buldu.

La Gazzetta dello Sport, Inter'in galibiyetini internet sitesinden, "Inter yüreğini koydu, önemli bir zafer. Çalha'dan harika gol: Barça ağlıyor" başlığıyla duyurdu.

Gazete, karşılaşmanın son anlarında Inter kalesindeki heyecanlı anlara karşın Türk orta saha oyuncusunun golünün, ev sahibi takıma galibiyet için yettiğini yazdı.

Corriere dello Sport gazetesinin internet sitesinde de maçla ilgili haberde, Inter'in son haftalarda ligde aldığı olumsuz sonuçlara atıfta bulunularak, "Acı verici zafer ama bir o kadar çok anlamı olan bir zafer ve sezonu yeniden başlatabilecek bir zafer. Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin veriyor." ifadeleri yer aldı.

Tuttosport ise "Inter, Barcelona'yı San Siro'da Çalhanoğlu ile yeniyor" başlığını kullandı.

Televizyon kanallarında ve sosyal medyada yapılan yorumlarda da İtalya Serie A'da son haftalarda olumsuz sonuçlar alan Inter'in, "bu galibiyetle başını yeniden kaldırdığı" belirtildi.

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