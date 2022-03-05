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Hakan Çalhanoğlu'nun Takımı Inter, Rakibini Farklı Yendi

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Hakan Çalhanoğlu'nun Takımı Inter, Rakibini Farklı Yendi
Hakan Çalhanoğlu'nun Takımı Inter, Rakibini Farklı Yendi

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Italyan takımı Inter, Salernitana'yı 5-0'lık skorla yenerken, kulübün efsanelerinden Wesley Sneijder Çalhanoğlu'nu yer göğe koyamadı.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı İtalya'da Inter, rakipleri Milan ve Napoli'ye gözdağı verdi. Giuseppe Meazza'da Salernita'yı ağırlayan Inter, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

Inter rakibini gole boğdu! Maçı izleyen Sneijder, Hakan'a övgüler yağdırdı

KENARA ALDI

Ev sahibi ekipte Arjantinli yıldız Lautaro Martines 22, 40 ve 56. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Farkı bulan Teknik Direktör Inzaghi, takımın yıldızları Darmian, de Vrij ve Hakan'ı 63. dakikada oyundan aldı. Diğer golleri ise Boşnak yıldız Edin Dzeko kaydetti.

 

Inter rakibini gole boğdu! Maçı izleyen Sneijder, Hakan'a övgüler yağdırdı

SNEIJDER'DEN ÖVGÜ

Inter'in "Şöhretler Müzesi" üyeleri arasına dahil olan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, maç öncesi ödül aldı. Sneijder maçın ardından Hakan'la benzerlikleriyle ilgili sorulan soruya, "2010'daki gibi olduğunu söylemek istemiyorum ama kesinlikle bu takım harika bir takım. Hakan çok iyi gidiyor. Onun futbolunu çok beğeniyorum. Takımı yönlendiriyor, döndürüyor, organize ediyor. Ama onda kendimi gördüğümü söylemek hoş olmaz" dedi.

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