Hâkimden ilginç şart

‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan mahkemeye sevk edilen İranlı genç, ülkesine dönmek istemediğini belirterek “İran’da geleceğim ile ilgili kaygılarım var. Ben aslen Müslümanım. İran’da tanıştığım Rıza vasıtasıyla Hıristiyan oldum. Protestanlık mezhebini kabul ettim. Din değiştirenler İran’da mürted ilan edilir. Orada hayati tehlikem vardı, başka çarem yoktu. Öldürülmekten çok korkuyorum” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Mahkeme ifadenin ardından ‘atılı suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, tutuklamanın tedbir oluşu, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceği’ gerekçesiyle Karimi’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı ve pazar günleri karakola imza vermesini şart koştu. Mahkeme ayrıca ilginç bir karara da imza attı. 8’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararında “Kuran-ı Kerim ve İncil okuyup, iki kutsal kitabın ortak ve farklı özelliklerini özetleyip, haftada bir sayfadan az özet olmamak üzere her hafta cuma gününe kadar özetini hâkimliğimize bizzat sunmasına” denildi. Mahkemenin bu kararının ardından serbest bırakılan Karimi, ilk cuma ödevini mahkemeye getirmedi.