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Hal Yasası yürürlükte

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Cumhuriyet Meclisi’nde 13 Mart’ta oy birliğiyle onaylanan Hal Yasası, Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Hal Yasası yürürlükte

Cumhuriyet Meclisi’nde 13 Mart’ta oy birliğiyle onaylanan Hal Yasası, Cumhurbaşkanı’nca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yasanın bazı maddelerindeki kuralları, ilk halin kurulması ve işletmeye başlanmasıyla ilgili işletme kiralama sözleşmesinin imzalandığı tarihte uygulanmaya başlanacak.

Hal Yasası, “mal ticaretinin, kayıt altına alınması, kalite ve standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içerisinde, hal aracılığıyla yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını, malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini, halin a. it yapısının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamayı” amaçlıyor.

Yasa, malların alımı, satımı ve devri ile halin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumluluklarını, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını, satış işlemlerinin şeklini, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları kapsıyor.

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