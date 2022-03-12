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Halka Arzı Ertelenen Chobani’de İstifa Depremi

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Türk girişimci tarafından ABD'de kurulan yoğurt firması Chobani, halka arzı erteledi. Değerlemesinin 10 milyar doları aşabileceği tahmin edilen şirkette birçok üst yönetici istifa kararı aldı.
Halka Arzı Ertelenen Chobani’de İstifa Depremi

Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın ABD'de kurduğu yoğurt üreticisi Chobani, halka arz planını piyasanın içinde bulunduğu olumsuz koşulları gerekçe göstererek erteledi.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin birçok üst yöneticisi, söz konusu erteleme ile ilgisi olmayan gerekçelerle istifa kararı aldı.

Temmuz 2021'de başvurusu yapılan ancak ertelenen halka arzın, piyasa koşullarına göre, 2022'nin ikinci yarısında ya da 2023'ün ilk yarısında yapılacağı belirtiliyor.

Şirketin değerlemesinin 10 milyar doları aşabileceği tahmin ediliyordu.

4 YÖNETİCİDEN İSTİFA KARARI

Şirketin operasyon direktörü Peter McGuinness, insan kaynakları şefi Grace Zuncic, strateji şefi Michelle Brooks ve kurumsal ilişkiler şefi Cristina Alesci'nin de istifa kararı aldığığ aktarıldı.

ABD'li yoğurt markası Chobani, 2021'in Temmuz ayında ABD'de halka arz için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Şirket, SEC'e yaptığı başvuruda 100 milyon dolarlık hisse satışı hedeflediğini bildirmişti.

1994’TE TÜRKİYE’DEN GÖÇ ETMİŞTİ

Şirketin Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı olan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında Türkiye'den ABD'ye göç etmiş ve 2005'te Chobani şirketini kurmuştu. Erzurumlu Türk girişimci Ulukaya, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak yarattığı marka ile ABD'de en çok tercih edilen yoğurt markaları arasına girmişti.

ABD'de borsalarında 2022'nin başından bu yana 34 şirket halka arz edildi ve toplamda 2,7 milyar dolar gelir elde etti. 2,7 milyar dolar, 2016'nın ilk çeyreği sonrasındaki en düşük rakam oldu.

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