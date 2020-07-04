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Hamile ablasını öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

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Hamile ablasını öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası
Hamile ablasını öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

Antalya'da ablası Kader Kübra Çiko'yu öldüren Asilhan Çiko, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asilhan Çiko, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Çiko, yaşananların anlık geliştiğini, çok pişman olduğunu söyledi.

''ALNIMDA SİLİNMEYEN BİR KARDEŞ KATİLİ YAZISI VAR''

Ablasının öldürmek istemediğini öne süren Çiko, "Alnımda silinmeyen bir kardeş katili yazısı var artık, vicdanım rahat değil. Ablamın hamile kalmasına sinirlendim. O bana bıçakla saldırınca kendimi kaybettim, çok pişmanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çiko'yu, 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir gecekonduda  Asilhan Çiko (18) ile ablası Kader Kübra Çiko (20) arasında kavgaya dönüşen tartışmada, kardeşi tarafından bıçaklanan Kader Kübra Çiko hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra intihar girişiminde bulunan Çiko, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

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