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Harmancı’dan Yüksek Mahkeme yorumu: Net bir mesaj daha verildi, orada nasılsa burada da görmek istiyoruz

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Harmancı’dan Yüksek Mahkeme yorumu: Net bir mesaj daha verildi, orada nasılsa burada da görmek istiyoruz
Harmancı’dan Yüksek Mahkeme yorumu: Net bir mesaj daha verildi, orada nasılsa burada da görmek istiyoruz

"İşin özü iradedir, bir toplum kendi parası neye yetiyorsa o binayı yapar, belki içinde dünyanın en güzel yasalarını da çıkarır, ya da en kötülerini, ama kendisi…Meclis binası da bu şekilde, cumhurbaşkanlığı da…

Yüksek Mahkeme binasının öneminin tüm bunların ötesinde olduğunu düşününüyorum.

Yargı bağımsızlığını da temin edecek olan iradenin ta kendisidir, yardımlaşmak ve dayanışmak çok güzeldir ama eğer siz, size her geleni sorgusuz ve sualsiz kabul ederseniz hatta bunu isterseniz, karşısında da onların dizayn ettiği törenlerde onların şekline bürünmek zorunda kalırsınız.

Türkiye’de yargının iktidar kontrolünde olduğunu tartışmaya bile gerek yok, burada bugüne kadar yargı bağımsızlığı en gurur duyduğumuz konu olarak kaldı. Dün itibarı ile net bir mesaj daha verildi, orada nasılsa burada da bunu görmek istiyoruz.

Zor şartlarda nezaketen mecbur kaldıklarımızın, hatta katıldıklarımızın, hanemize yazacağı nezaket artısından çok tarihsel bir sorumluluğu yerine getirememek olarak anılacağı günleri yaşayarak göreceğiz."

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