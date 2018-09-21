Harmancı,Sami Hamidi’yi kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye’de de pek çok sanatçıya yaşam koçluğu ve kişisel antrenörlük yapan Sami Hamidi’yi kabul etti.

Başkan Harmancı makamında gerçekleşen görüşmede Sami Hamidi’nin elde ettiği başarılar ve şu an Türkiye’de yaptıklarının ülke gençlerimizin potansiyelinin ve başarısının en somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi. Başkan Harmancı başarılı sporcu Sami Hamidi’nin gelecekte yapmayı planladığı yeni projeler hakkında bilgi alırken LTB olarak herhangi bir çalışmasında kendisine yardımcı olmaya ve katkı koymaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Yaşam koçu,sporcu ve antrenör Sami Hamidi, Başkan Harmancı’nın kabulünden ve desteğinden ülkenin bir genci olarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçmiş yıllarda LTB tarafından yapılan Lefkoşa Maratonu’na büyük bir heyecanla katıldığını belirten Hamidi, Türkiye’deki çalışmaları nedeniyle yoğun bir tempoda çalıştığını ama bu yıl gerçekleştirilecek olan maratona da katılmak için çalışacağını ifade etti. Kabulün sonunda, Başkan Harmancı Sami Hamidi’ye maratonun 57 numaralı göğüs numarasını verdi.