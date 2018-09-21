  • BIST 97.141
  • Altın 242,390
  • Dolar 6,2773
  • Euro 7,3787
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Harmancı,Sami Hamidi’yi kabul etti

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye’de de pek çok sanatçıya yaşam koçluğu ve kişisel antrenörlük yapan Sami Hamidi’yi kabul etti.
Harmancı,Sami Hamidi’yi kabul etti

Başkan Harmancı makamında gerçekleşen görüşmede Sami Hamidi’nin elde ettiği başarılar ve şu an Türkiye’de yaptıklarının ülke gençlerimizin potansiyelinin ve başarısının en somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi. Başkan Harmancı başarılı sporcu Sami Hamidi’nin gelecekte yapmayı planladığı yeni projeler hakkında bilgi alırken LTB olarak herhangi bir çalışmasında kendisine yardımcı olmaya ve katkı koymaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

Yaşam koçu,sporcu ve antrenör Sami Hamidi, Başkan Harmancı’nın kabulünden ve desteğinden ülkenin bir genci olarak duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçmiş yıllarda LTB tarafından yapılan Lefkoşa Maratonu’na büyük bir heyecanla katıldığını belirten Hamidi, Türkiye’deki çalışmaları nedeniyle yoğun bir tempoda çalıştığını ama bu yıl gerçekleştirilecek olan maratona da katılmak için çalışacağını ifade etti. Kabulün sonunda, Başkan Harmancı Sami Hamidi’ye maratonun 57 numaralı göğüs numarasını verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunması İçin Yasa Gücünde Kararname21 Eylül 2018 Cuma 16:09
  • Sağlik Bakanliği kalın bağırsak kanseri taramasi başlatti21 Eylül 2018 Cuma 16:03
  • Bandabuliya Sahnesi’nde bir yabancılaşma hikayesi21 Eylül 2018 Cuma 15:45
  • Haydi Dilekkaya’da buluşalım… kan verelim… can verelim…21 Eylül 2018 Cuma 15:19
  • Atun:“Hükümet kendi vatandaşını soyuyor”21 Eylül 2018 Cuma 15:06
  • MGA’nın şiirlerle büyüsün çocuklar atölyesi yeni dönem çalışmalarına başladı21 Eylül 2018 Cuma 14:56
  • KTÖS Devlet Okullarına bütçe ayrılması çağrısında bulundu21 Eylül 2018 Cuma 14:41
  • Kaçak işçi denetimleri sürüyor21 Eylül 2018 Cuma 14:35
  • Geçitkale Belediyesi’nde çocuk meclisi kuruldu21 Eylül 2018 Cuma 14:32
  • Yıldız’lar Cage’de eğleniyor21 Eylül 2018 Cuma 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti