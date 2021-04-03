  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş: Koronavirüs'ün yayılımı kontrolden çıkmış durumda, korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak

» »
Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş: Koronavirüs'ün yayılımı kontrolden çıkmış durumda, korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak
Harvard Üniversitesi'nden Doç. Altındiş: Koronavirüs'ün yayılımı kontrolden çıkmış durumda, korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Altındiş, Türkiye'de günlük Koronavirüs vaka sayısının 44 bini geçmesinin ardından, "Türkiye'de Koronavirüs'ün yayılımı tamamen kontrolden çıkmış durumda. Tüm uyarılara rağmen devlet gerekli bilimsel önlemleri almadığı için önlenebilecek binlerce ölüm ve yüz binlerce hastalanmayı yaşıyoruz. Bu günler kritik, bu korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak" dedi. Doç Altındiş, vatandaşlara nisan ayında kapalı mekanlara gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu. 

Türkiye'de Mart ayında başlayan kademeli normalleşmeyle birlikte Koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken, Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrah Altındiş, Twitter hesabından uyarılarda bulundu. 

Aşı sıranız geldiğinde hiç düşünmeden aşılarınızı olun" diyen Doç, Altındiş nisan ayında kapalı mekanlarda, tüm sosyalleşme planlarını iptal etme önerisinde bulundu. 

Doç Altındiş'in açıklaması şöyle:

"Türkiye'de Koronavirüs'ün yayılımı tamamen kontrolden çıkmış durumda. Tüm uyarılara rağmen devlet gerekli bilimsel önlemleri almadığı için önlenebilecek binlerce ölüm ve yüz binlerce hastalanmayı yaşıyoruz. Bu günler kritik, bu korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak. 

 

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. İsmail Cinel'in açıklamalarında yas grubu vurgusu onemli: 'Yoğun bakıma aldığımız hasta grupları artık 45 ile 60 yaş arası. Bu virüsün şu anda mutant halinin özelliği daha öldürücü yüzde 50-60'larda daha öldürücü.'

Hiç bilimsel dayanağı olmayan bir acelecilikle normalleşmeye geçildiği 1 Mart tarihinden bugüne 700 bin insan hastalandı! 700 bin! Bu hem toplum için, hem de sağlıkçılar/sağlık sistemi için korkunç bir rakam. Oysa kaybettiklerimiz rakam değil, can.

Bu günlerde devlet önlem almadığı için vatandaş olarak sizlerin önlem almanız çok kritik. Varyant çok hızla yayıldığı için iki maske üst üste takmaya çalışın. Zorunlu değilse kesinlikle kapalı alanlara girmeyin, kapalı alanlara gitmek zorundaysanız maskelerinizi çıkarmayın.

Ekonomik kriz ortasında maskeye ulaşım pek çok bireye ağır bir maddi yük olabileceği için bu konuda şehir belediyeleri yurttaşlara, en azından risk altındaki yurttaşlara, bedava kaliteli maske dağıtabilir. Devlet bunu aylar öncesinde yapmalıydı ancak beceriksizlik hat safhada.

Aşı sıranız geldiğinde hiç düşünmeden aşılarınızı olun. Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısı da Pfizer aşısı da oldukça güvenli. Yoğun bakımlarda 65 yaş üstü bireylerin sayısının azalması aşının koruyuculuğnu bir göstergesi. Aşılar bu dönem virüse karşı en önemli aracımız. 

Özellikle nisan ayı için kapalı mekanlarda, tüm sosyalleşme planlarınızı iptal etmenizi öneririm. Ev gezmeleri, ziyaretler, taziyeler, nişanlar, sözler, birlikte yeme içme, kafede/restoranda oturma, ortak ifta, teravih namazı vb. ibadetler... Otobüs yolculukları da çok riskli."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Jack Straw'un Kıbrıs ile ilgili açıklamaları sadece kendini bağlar"29 Mart 2021 Pazartesi 21:05
  • Covid: İngiltere'de bugünden itibaren açık havada 6 kişiye kadar buluşmalar ve spor etkinlikleri serbest29 Mart 2021 Pazartesi 12:02
  • İngiltere'de Kovid-19 Aşısının İlk Dozunu Yaptıranların Sayısı 30 Milyonu Aştı29 Mart 2021 Pazartesi 10:03
  • Johnson: Aşıdaki Başarımızın Arkasında Açgözlülük Ve Kapitalizm Var24 Mart 2021 Çarşamba 12:58
  • İngilizler temmuza kadar seyahat edemeyebilir23 Mart 2021 Salı 13:29
  • İngiltere'nin Bristol Kentinde Eylemciler Polis Karakoluna Saldırdı22 Mart 2021 Pazartesi 12:03
  • İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı oldu20 Mart 2021 Cumartesi 22:00
  • İngiltere Başbakanı Johnson, Bazı Ülkelerin Kullanımını Askıya Aldığı Astrazeneca Aşısını Yaptıracak17 Mart 2021 Çarşamba 16:45
  • İngiltere’de polise öfke dinmiyor16 Mart 2021 Salı 11:12
  • Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie’ye neden prens unvanı verilmedi?12 Mart 2021 Cuma 22:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti