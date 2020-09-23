Hasan Şimşek; Pandemi Etkileri Yatırımcıları Gayrimenkule Yönlendirdi !

Geçmiş dönemlerde güvenli yatırım aracının lüks araç, denizüstü araçlar ve apartman daireleri olduğu görüldü. Ancak bu süreç pandeminin etkisiyle değişiyor.

Pandeminin getirdiği etkiler yatırımda yönün değişmesine neden oldu. Güvenli yatırım aracının dönem boyunca gayrimenkul olduğunu bildiren Hasan Şimşek, pandemi sürecinde Türkiye’de yatırım adresinin gayrimenkul olduğunu bildirdi. HS Yatırım ve Danışmanlık firmasında yetkili Hasan Şimşek, ülke genelinde yatırım yönünün gayrimenkule kaydığını söylüyor. Son derece güvenli bir yatırım aracı olan gayrimenkul ve toprak giderek daha fazla ön plana çıktı.

Pandeminin getirileri sektörü etkiliyor

HS Yatırım ve Danışmanlık yetkilisi Hasan Şimşek, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) süreci boyunca Türkiye’de yatırım yönünün değiştiğini söyledi. En güvenilir yatırım aracı olarak görülmeye devam eden gayrimenkul ve toprak giderek daha fazla önemini arttırıyor. Pandemi ilan edilen dönem boyunca sosyal izolasyon kurallarının önemini kavrayanlar yaşama dair önemli kararlar aldı. Özellikle şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin öne çıktığı bir süreçti. Yüzünü yeniden doğaya dönme arzusu taşıyanlar nedeniyle toprağa yatırım arttı. Önümüzdeki süreç boyunca suyu, güneşi ve temiz havasıyla öne çıkan alanlar tercih edilecek. Üstelik bu tür alanlarda enerji ve ulaşım sıkıntısının bulunmaması üzerine yatırım daha kıymetli olacaktır.

Şehirden uzak bir yaşam ilk tercih

Şimşek, insanların daha sağlıklı bir yaşam için bu tür tercihlerini öne alacağından bahsediyor. Bir tür “akın” etkisi yaratacak bu bölgeler, daha huzurlu ve mutlu bir yaşamın kapısını aralamaktadır.

Türkiye’de ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü tarihin Mart ayına denk geldiğini anımsayan Şimşek; İlk vakadan bu yana insanların kendi gıdasını üretebileceği daha sağlıklı alanları tercih ettiklerini söyledi. Hastalığın görülmesiyle birlikte ekonomik baskının dünya çapında hissedildiği bir sürece adım atıldı. Ancak yatırımdan vazgeçmeyenler yatırım araçlarını güvenli olana, gayrimenkule çevirdiler.

Yatırımda yön değişiyor

Geçmiş dönemlerde güvenli yatırım aracının lüks araç, denizüstü araçlar ve apartman daireleri olduğu görüldü. Ancak bu süreç pandeminin etkisiyle değişiyor. Gürültülü bir yaşamdan kaçmak ve insanlardan arınmak isteyenler uzak yaşam mahallelerini tercihlerine ekledi. Çoğunluğunun online sistem üzerinden işine devam ettiği dönem boyunca sağlıklı yaşamında etkisi ön plana alınmıştır.

Şimşek, şehirde yaşamanın bir zamanlar lüks olduğunu, fakat şimdilerde durumun müstakil arsalı köy evlerinde yaşandığını aktardı. Bunun en büyük nedeni olarak, toprakla uğraşma şansının yüksek olması ve gıdayı kendi üretimine katmak var. Aynı zamanda insanlar bu tür uğraşlarla kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmektedir. Kısacası önümüzdeki sürecin en güvenli yatırım aracı olan gayrimenkul ve toprak olacağına büyük inanç duyuluyor.