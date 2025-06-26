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Hasipoğlu, AKPA Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunu gündeme taşıdı

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UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk gençlerine uygulanan spor ambargosunun kaldırılmasını istedi.
Hasipoğlu, AKPA Genel Kurulu’nda Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargosunu gündeme taşıdı

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg şehrinde gerçekleşiyor.

Toplantıya UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Cumhuriyet Meclisi AKPA Heyet Başkanı Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Kıbrıs Türk gençlerine uygulanan spor ambargosu konusunda Genel Kurul’da bir konuşma gerçekleştirdi.

Hasipoğlu, AKPA üyesi Danimarka Milletvekilleri Kim Valentin ve Morgen Jensen’in raporlarının görüşüldüğü Genel Kurul toplantısında, Kıbrıs Türk gençliğinin maruz kaldığı haksızlıkları gündeme getirdi.

“İnsan Haklarının spor yoluyla korunması” ve “Olimpizm ruhunun objektif olarak spor değerlerine hizmet edip etmediğininin” tartışıldığı oturumda söz aldı.

Hasipoğlu, iki tarafın da 40 yılı aşkın süredir federasyon görüşmeleri yapmasına rağmen Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan ambargonun kalkmadığını, bu bağlamda Genel Kurul’da görüşülmekte olan insan haklarının spor yoluyla korunması başlığının önemli olduğuna dikkat çekti.

Oğuzhan Hasipoğlu ayrıca, Avrupa siyasetinin Kıbrıs Türkü’ne adil davranmadığını, bugün görüşülen iki konu başlığı gereği siyaseti geri planda tutarak, gençlerimize uluslararası arenalarda spor müsabakalarına katılma hakkının verilmesinin İnsan Hakları savunucusu olan Avrupa Konseyi’nin yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi’nde konuşma hakkı olan bir vekil olarak, AKPA’nın 1376 sayılı kararında da belirtildiği üzere; “Kıbrıs Türklerine uygulanan uluslararası izolasyonların son bulması gerekir” şeklinde ifadelerin bulunduğunu hatırlatan Hasipoğlu, AKPA Milletvekillerine adil olun ve gerekli adımları atın çağrısında bulundu.

Genel Kurulda Malta’nın dönem başkanlığı onaylanırken , ayrıca bugün Ukrayna Başbakanı Zelensky de bir konuşma gerçekleştirecek . 

Konuşması sonrasında, Ukrayna'ya Karşı Saldırı Suçu Özel Mahkemesi’nin kurucu antlaşması imzalanacak ve resmi olarak yürürlüğe girecek.

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