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Haspolat Ve Değirmenlik Bölgelerinde Bugün Elektrik Kesintisi Yaşanacak

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Haspolat Ve Değirmenlik Bölgelerinde Bugün Elektrik Kesintisi Yaşanacak
Haspolat Ve Değirmenlik Bölgelerinde Bugün Elektrik Kesintisi Yaşanacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile 15.30 saatleri arasında Haspolat ve Değirmenlik bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü,Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası,U.K.Ü, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat,Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve civarındaki su kuyuları,Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı ve  Haspolat köyünün bir bölümünde etkili olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerekiyor.

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