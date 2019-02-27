Hasta bekleme ekranlarında porno film yayını yapıldı (video)

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde bulunan hasta bekleme ekranlarında porno film yayını yapıldı. Geçen hafta yaşanan olayla ilgili hastane yönetimi ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlanırken; mesai saatinde porno izlediği ve yaşananlara sebep olduğu belirlenen teknisyen açığa alındı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi bekleme salonunda kızıyla birlikte sırasını bekleyen bir Sağlık Bakanlığı çalışanı isminin yazması gereken ekranda porno film görüntüleriyle karşılaştı. Görüntüleri kaydeden çalışan, polis ve güvenliği çağırdı.

Olayın laboratuvar teknisyeni E.'nin nöbette vakit geçirmek için bir korsan film sitesine girmesi ve bu sitede porno sitelerine yönlendiren bir linke tıklamasıyla gerçekleştiği öğrenildi. Teknisyen açığa alınırken, bilgisayara el konuldu. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bilgisayarından bu tür sitelere nasıl girilebildiği merak konusu oldu.