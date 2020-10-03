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Hastaneye kaldırılan Trump’ın son durumuyla ilgili çarpıcı iddia: Nefes almakta sorun yaşıyor

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Corona virüsüne yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklansa da kritik bir iddia ortaya atıldı. CNN International'a konuşan bir kaynak Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığını öne sürdü.
Hastaneye kaldırılan Trump’ın son durumuyla ilgili çarpıcı iddia: Nefes almakta sorun yaşıyor

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD'de Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın hastalığa yakalanması uluslararası kamuoyunun gündemini değiştirdi.

Dün Twitter’dan bir mesaj paylaşan ve test sonuçlarının pozitif çıktığını belirten Trump, durumlarının iyi olduğunu ve bunu beraber atlatacaklarını söyledi. Trump ve eşinin karantinayı Beyaz Saray’da geçireceği duyurulurken, ilerleyen saatlerde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Başkan Donald Trump, Walter Reed Askeri Hastanesi’ne götürüldü. Kendisini almaya gelen helikoptere yürürken görüntülenen Trump, kameralara baş parmağıyla her şey yolunda işareti yaptı. Yorgun hali dikkat çeken Trump’ın önlem amaçlı olarak götürüldüğü hastanede birkaç gün kalacağı açıklandı.

Bir video mesaj da paylaşan Trump, “Herkese inanılmaz destekleri için teşekkür ediyorum. Walter Reed Hastanesi’ne gidiyorum. İyiyim ama her şeyin yolunda olduğundan emin olmalıyız. First Lady de gayet iyi. Çok teşekkürler, minnettarım. Bunu asla unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra bir de tweet atan Trump, “İyiye gidiyorum. Hepinize teşekkürler. Sevgilerle” sözlerini kullandı.

‘ÇOK YORGUN VE BİTKİN’

Ancak ABD basını durumun resmi açıklamalardan daha ciddi olduğunu öne sürdü. CNN’e konuşan bir kaynak, Trump’ın nefes alıp vermesiyle ilgili endişelerin bulunduğunu iddia etti. “Bu ciddi bir durum” diyen ismini vermeyen kaynak, Trump’ın çok yorgun ve bitkin olduğunu söyledi.

REMDESİVİR VERİLMEYE BAŞLANDI

Beyaz Saray Doktoru Sean Conley de Trump’ın hastaneye naklinden sonra açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklama yapan Conley, “Walter Reed ve Johns Hopkins’ten uzmanlarla yaptığımız görüşmelerden sonra Başkan’ın Walter Reed Askeri Hastanesi’ne götürülmesini tavsiye ettim. Mutlulukla söyleyebilirim ki Başkan’ın durumu iyi ve oksijen takviyesi almaya ihtiyaç duymuyor. Remdesivir tedavisinin ilk dozunu uyguladık” dedi.

ÇOCUKLARI DUA İSTEDİ

Trump’ın hastaneye kaldırılması sonrası çocukları Eric ve Ivanka Trump da sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Eric Trump, “O gerçek bir savaşçı. Her gün Amerika için yaptığı gibi bunu da güçlü ve kararlı bir şekilde savaşarak atlatacak. Sizden onun iyileşmesi için dua etmenizi istiyorum” dedi.

Kızı ve danışmanı Ivanka Trump ise, “Sen bir savaşçısın ve bunu yeneceksin. Seni seviyorum baba” mesajını paylaştı.

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