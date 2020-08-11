Hatay Vali Yardımcısı, annesi ve erkek kardeşini tabancayla öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.



İHA'da yer alan habere göre, Tolga Polat, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'a tabancayla ateş etti.

POLİS YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI



İkbal ve Altuğ Polat, olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olay sonrası kaçan Tolga Polat'ı yakalamak için çalışma başlattı.