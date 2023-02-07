Hatay'da son durum: Sokaklarda cesetler, enkazlardan yardım çığlıkları

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7, 6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin en yıkıcı sonuçlarından biri Hatay'da yaşandı.

Antakya’da gün aydınlanınca depremin etkisi daha çok gözükmeye başladı. Neredeyse tüm binaların yıkıldığı ilçede, çoğu vatandaş sokakta kalırken, arama ekiplerinin eksikliği nedeniyle birçok enkazda çalışma henüz başlamadı.

Sabahın ilk ışıklarıyla yakınları enkazda olan vatandaşlar, “Sesimi duyan var mı?” diyerek yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Özellikle Atatürk Caddesi üzerindeki birçok enkazdaki insanların sesleri duyuldu.

Ekiplerden müdahale edilmesini isteyen aileler, bir gündür hiç kimsenin yardım etmediğini, yakınlarının enkazda öldüğünü söylüyor.

T24'ün gece saatlerinde ulaştığı Antakya’da ekipler yetişebildikleri enkazlara müdahale ederken depremde hayatını kaybeden birçok vatandaş, enkazdan çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmaları, çevre illerden gelen ekipler ve askeriyenin katılımıyla gün boyunca sürecek.

Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Hatay Dörtyol’da yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları, gece boyu sürdü.

Neredeyse tamamında elektriğin olmadığı İskenderun ilçesinde, vatandaşların sokaktaki bekleyişi gece de devam etti.

İskenderun Çarşı’da beş katlı bir binanın enkazından sekiz kişi sağ çıkarılırken, iki2 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sabahladı

Birçok binanın ağır hasarlı olduğu kentte, hiçbir dükkanın açık olmadığı görüldü. Su gibi hayati ihtiyaçlar ise açık olan birkaç akaryakıt istasyonlarından karşılanıyor. Evlerine giremeyen vatandaşlar, belediyenin bazı sosyal tesisleri olmak üzere, kendi imkanlarıyla kurdukları alanlarda, bazı vatandaşlar da kendi araçlarında sabahlıyor. Akaryakıt istasyonlarında talep nedeniyle yakıt bulunamazken, ilerleyen günlerde bu durumun vatandaşlar için sorun olacağı öngörülüyor.

Herhangi bir devlet kurumunun yardıma gelmediğini aktarıldı

Su tesisatlarında patlama yaşanan İskenderun'un büyük bölümünde yoğun su birikintisi yaşanırken; yaya olarak girilemeyen çoğu sokakta enkaz kaldırma çalışmaları, STK ve belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlar, depremin üzerinden bir gün geçmesine rağmen herhangi bir devlet kurumunun yardıma gelmediğini aktardı.

"Nasıl yalnız bırakıldığımızı görsünler”

İlçede, AFAD’a veya Kızılay’a ait herhangi bir yardım TIR'ı ya da eşya görülmedi. İlçedeki bir esnaf, “Çektiniz değil mi her şeyi? Nasıl yalnız bırakıldığımızı görsünler” diyerek, yaşadıkları durumdan şikayet etti.

İskenderun’da bir enkazda arama çalışmaları yapan ekipler, iki kişiye ulaştı. Ulaşılan kişilerin sağlık durumu hakkında ise bir bilgi alınamadı.