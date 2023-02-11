Hatay'da tek bir binanın yıkılmadığı ilçenin belediye başkanı konuştu: Kaçak yapıya müsaade etmedim, tepki gösterdiler ama vicdanım rahat.. Elmasoğlu, Erzin ilçesinde herhangi bir can kaybı ve herhangi bir yıkım olmadığını söyledi

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen iki depremin ardından Hatay'da büyük bir yıkım tablosu görüldü. Hatay'ın yıkım olmayan tek ilçesi olan Erzin ise merak konusu oldu. Erzin nerededir? Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Erzin belediye başkanı hangi partiden?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde de büyük yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen, ancak arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların geç ulaştığı Hatay’daki büyük yıkım meydana geldi. Ancak Hatay'ın Erzin ilçesinde bina yıkımı olmadı. Erzin'de hiçbir binanın yıkılmaması ve an kaybı olmaması, 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandığı Kocaeli'nde hasar görmeyen Tavşancıl'ı akıllara getirdi.

6 Şubat Maraş depremlerinden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı ve yaralı sayısı her saat artarken, depremden etkinenen illerdeki durum felaketin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.

Depremden en şok etkinen ve neredeyse sağlam binası kalmayan illerden biri de Hatay.

Şehrin büyük bölümü enkaza dönerken, Erzin ilçesinde ise herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmadı.

CHP'li Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, TV5 televizyonunda sunucu Mustafa Mehdigil’e Hatay’daki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Elmasoğlu, sarsıcı ve büyük bir deprem olduğu halde bölgede neden bir yıkım olmadığına ilişkin şunları kaydetti:

Erzin'imiz 42 bin nüfuslu, Osmaniye'ye 15-20 kilometre, Hatay'ın da 110 kilometre uzağında bir ilçemiz. Buna rağmen çok şükür Erzin'imizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı. Bunun dışında Erzin dışında yaşayan İskenderun'da, Hatay'da ve Osmaniye'de yaşayan bir vatandaşlarımızdan 50-60 kişi ölenler oldu onlara da rahmet diliyorum.



“Çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldık” Ancak depremden kaynaklanan en azından bir yıkıntı nedeniyle bir ölümüz olmadı çok şükür. Kendi ilçemiz adına seviniyoruz. Ancak tabii ki sevincimiz yarım kaldı bütün bu ölümler nedeniyle, biz gerçekten biz de bazen şaşırdık o gün bu kadar sarsıntı yaşadık yani anlatılmaz yaşanır. Biz de tek katlı bir evde oturuyorum müstakil bir evde. Çocuklarımız da işte aniden çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldık ve hemen çocuklarımızla birlikte kapıya koştuk, zor hareket ediyorduk kısaltıldığından dolayı. Bitmesini bekledik ama bir türlü bitmedi, bitmek bilmedi. Bir dakikanın üzerinde bir sarsıntıyla biraz hafifleyince hemen işte apar topar evdeki hemen alabileceğimiz eşyaları alır almaz çıktık evden. Çok şükür o arada tabii elektrikler kesildi, hiçbir şey göremiyorduk mecburen de gitmesini bekledik bunların. Biz sakinledikten sonra da hemen belediyedeki arkadaşlarımızı arayıp ilçeyi hemen makam arabasını çarptım dolaşmaya başladık aldığımız haberlerden de işte Erzin'imizde herhangi bir yıkıntı olmadığını anladık tabii o belli bir süreç aldı. "Kaçak yapıya müsaade etmedim" Birincisi ben kendi adıma benim dönemimle ilgili söyleyeyim, ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim kendi adıma söyleyeyim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana. Ben bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. “Doğru adam yok mu” dedi. Hatta birisi üç ay geçmişti seçildikten sonra, uzaktan da bir akrabamız gelir ya dedi bize işte ceza yazılmış, kaçak inşaattan şudur budur dedi. Ben de yapabileceğim bir şey yok dediğim zaman işte “Türkiye'nin tek doğrusu sen misin” dediler aynı kelimeleri söyledi, bu kelimeleri kulağımla duydum. Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik ama vatandaşımız. Tabii buna izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler ama bir şekilde duyulduğu zaman bu insanlar bu kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum baktığınız zaman. Öncelikle vatandaşımızın buna bakış açısını değiştirmemiz lazım yani her gelen yüzlerce kişi geliyor. Ya çünkü daha önce böyle olmuş siyasette, gitti. Gitmiş belediye başkanlarına diye geliyorlar Yapabileceğim bir şey yok diyorum. Benim buna bir şekilde müsamaha göstermem mümkün değil. Eğer böyle bir şey de olursa ben bunun gereğini yapar diye çok açık yüreklilikle söylüyor ve siyaseti buna karıştırmamaya çalışıyorum. İnsanlar da birçok kişiyle de kötü olduk bu nedenle. Depremden üç - beş gün öncesinde bir vatandaşımız selam verdi, ben selam verdim. Biliyorum biraz sıkıntılı olduğunu çok şey yapmadı. Hayırdır dedim bir şey mi var? Sen biliyorsun dedi, hayırdır dedim “Sen benim binayı yaptırmadın dedi. Başka yerlerde yapıldı şudur budur ben dedim kimseye izin vermedim dedim bu konuda. Varsa da biz cezasını yazdık gerekeni yaptık diye insanlar bu şekilde alışmışlardı, yani ben onlara da bir şey diyemiyorum.

ERZİN BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ ELMASOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Erzin’de doğan Ökkeş Elmasoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Erzin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul’da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin’e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin’de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği’nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır.

ERZİN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan adayı olarak seçildi.

ERZİN NEREDE?

Erzin, Hatay'ın bir ilçesidir.

Osmaniye il merkezine 23, Dörtyol ilçesine 15 ve İskenderun ilçesine 45 km mesafede, E-5 karayolu, Toprakkale-İskenderun demiryolu ve yine Toprakkale-İskenderun TEM otoyolunun kesiştiği istasyondan, 7 km’lik yolu kat ederek ilçe merkezine ulaşılır.

İlçe merkezinin 35.137 olan nüfusu köylerle birlikte toplam 41.700 (2019 yılı genel nüfus sayımına göre) olup, turizmin canlandırdığı yaz aylarında 60.000’i geçer aldığı göçlerle sürekli artar. Sırtı Nur dağlarına dayanıp ayakları Akdeniz’e doğru uzanan ilçenin 415 km² yüzölçümüne karşılık merkezde rakımı 165 metredir.

ERZİN'İN TARİHİ

1903 yılında Mutasarrıflık olan Erzin 1906 yılında Bucak haline dönüştürülmüş, İlk Belediye Başkanı Mülayim Osman Efendi (1906-1908) yıllarında görev yapmıştır.

1939 tarihinde de Adana dan ayrılarak Hatay iline bağlanmıştır. 1.Dünya Savaşından sonra Erzin, Fransızlar ve Ermenilerin işgaline uğramış ve 4 yıl kadar bunların istilasına maruz kaldıktan sonra 8 Ocak 1922 de bağımsızlığına kavuşmuştur; Bu tarih İlçenin Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır. Erzin, 19.06.1987 tarihinde kabul edilerek, 04.07.1987 tarihli ve 19507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı Kanun ile 'İlçe Statüsü'ne kavuşmuştur.

ERZİN'DE CAN KAYBI YOK

Erzin ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, TV5'e yaptığı açıklamada, ilçede can kaybı olmadığını söyledi.

Elmasoğlu, ''Osmaniye'nin 15-20, Hatay'ın da 110 kilometre uzağında. Buna rağmen çok şükür Erzinimizde depremin kendisinden kaynaklanan bir can kaybımız olmadı, yaralımız da olmadı, bir enkazımız da olmadı" dedi.

Kaçak yapıya hiçbir şekilde müsaade etmediğini vurgulayan Ökkeş Elmasoğlu, "Birincisi kendi adıma, benim dönemimle ilgili söyleyeyim; Herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim. Bazen de kızdılar bir belediye başkanı olarak bana 'Senden başka memlekette doğru adam yok mu' dediler. Hatta biri, üç ay geçmişti seçildikten sonra, uzaktan da bir akrabamız gelir dedi 'Bize ceza yazılmış, kaçak inşaattan...' Ben de 'Yapabileceğim bir şey yok' dediğim zaman 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin?' dediler. Bu kelimeleri kulağımla duydum" ifadelerini kullandı.