Hava açık ve az bulutlu olacak

Meteoroloji Dairesi, 15-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli havanın etkisi altında kalacağını duyurdu.
15 Temmuz Salı günü, hava açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 35-38°C, sahillerde ise 31-34°C dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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