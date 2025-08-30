  • BIST 11288.05
Hava açık ve az bulutlu olacak: Sıcaklık 35-38 derece

Yarından itibaren bir hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklık, 35-38 derece dolaylarında seyredecek.
Hava açık ve az bulutlu olacak: Sıcaklık 35-38 derece

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, pazar günü açık ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden, periyodun ilk günleri zaman zaman kuvvetli diğer günlerde orta kuvvette esecek.

