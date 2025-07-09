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Hava açık ve az bulutlu olacak: Sıcaklıklar 41 derece!

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Meteoroloji Dairesi'nin 8-14 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan raporuna göre, 9 Temmuz Çarşamba günü bölgede havanın açık ve az bulutlu olacağı, sabah saatlerinde ise yer yer sis görüleceği belirtildi.
Hava açık ve az bulutlu olacak: Sıcaklıklar 41 derece!

Alçak Basınç Sistemi etkisinde kalması beklenen bölgede, sıcaklıkların iç kesimlerde 38-41 °C, sahil kesimlerinde ise 33-36 °C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgârın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

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