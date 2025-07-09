Hava açık ve az bulutlu olacak: Sıcaklıklar 41 derece!

Alçak Basınç Sistemi etkisinde kalması beklenen bölgede, sıcaklıkların iç kesimlerde 38-41 °C, sahil kesimlerinde ise 33-36 °C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgârın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Alçak Basınç Sistemi etkisinde kalması beklenen bölgede, sıcaklıkların iç kesimlerde 38-41 °C, sahil kesimlerinde ise 33-36 °C dolaylarında seyretmesi öngörülüyor.
Rüzgârın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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