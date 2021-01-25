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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C
ÇAMLIBELAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C16 °C
LAPTAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C16 °C
AKDENİZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C
BOĞAZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C14 °C
ALEVKAYAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C13 °C
ESENTEPEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C15 °C

Batı Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C
GÜZELYURTAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C18 °C

Orta Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C
ERCANAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C

Doğu Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C
BEYARMUDUAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C

Doğu Sahil

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C18 °C
İSKELEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU°C17 °C

Karpaz

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK.°C16 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULULU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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