Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|22 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|21 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU
|°C
|22 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU GEÇECEK.
|°C
|20 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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