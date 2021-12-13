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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C21 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C21 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C20 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C21 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C18 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C18 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C19 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C21 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C22 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C22 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C22 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C22 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C21 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C21 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU°C22 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YAĞMURLU GEÇECEK.°C20 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU YARIN AKŞAM SAATLERİ YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,0 İLE 2,0 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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