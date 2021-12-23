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SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 4 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C10 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C10 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C°C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C°C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C13 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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