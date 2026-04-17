Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı yayılıyor...Yedi çiftlikte daha hastalık tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının yayılmaya devam ettiği ve yedi çiftlikte daha hastalık görüldüğü bildirildi.
Alithia gazetesi, 7 çiftlikte daha hastalık tespit edildiğini ve şap hastalığı tespit edilen çiftlik sayısının 92’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, Rum Veteriner Dairesi Basın Sözcüsü Sotiria Yeorgiadu’nun dün yaptığı açıklamada, şap hastalığı görülen çiftlik sayısının 100’ün üzerine çıkmasının beklendiğini ve bulaş bölgesi dışında bulunan bir domuz çiftliğinde de hastalık tespit edilmesinin oldukça endişe verici olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre, Yeorgiadu, yeni vakaların “Dromolaksia-Meneu” (Mormenekşe-Menevi) bölgesindeki iki küçükbaş ile bir büyükbaş hayvan çiftliğinde, “Yeri”deki üç küçükbaş hayvan çiftliğinde ve “Athienu”daki (Kiracıköy) bir çiftlikte tespit edildiğini açıkladı.

Yeorgiadu, bulaş bölgesi dışında, özellikle de bir domuz çiftliğinde şap hastalığı görülmesinin yetkilileri alarma geçirdiğini ve bulaşın önüne geçilebilmesi için daha sıkı tedbirler alınmasının gündemde olduğunu belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, şu ana kadar 33-34 bin civarında hasta hayvanın itlaf edildiğini ve bu rakama domuzların dahil olmadığını yazdı.

Haberde, aşılamalarda da büyük oranda sona yaklaşıldığı ifade edildi.

 

