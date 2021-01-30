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Hava Kirliliği'nin 1 olumsuz etkisi daha!

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Araştırmada, ortalama 2.5 mikrometrelik parçacığa yüksek dozda maruz kalan kişilerin görme problemlerini bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edildi
Hava Kirliliği'nin 1 olumsuz etkisi daha!

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, hava kirliliğindeki artışın görme bozukluklarına neden olabileceği ortaya konuldu.

GÖRME BOZUKLUĞU İLE HAVA KİRLİLİĞİ ARASINDA BAĞLANTI BULUNDU

The Hill gazetesinin haberine göre, İngiliz bilim insanları, yaşa bağlı görme bozukluğunun, artan hava kirliliğiyle de bağlantılı olduğunu ortaya koyan bir araştırma yürüttü.

 

Uzmanlar, 40-69 yaş aralığındaki 115 binden fazla gönüllünün katıldığı çalışmada, havadaki nitrojen dioksit ve nitrojen oksitlerin, görme bozukluğuna neden olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) veya retinada bozulmayla bağlantılı olup olmadığını inceledi.

Araştırma çerçevesinde, gönüllü raporları ve insan gözünü incelemek için kullanılan spektral alan optik koherens tomografisi ile retina hasarı ölçüldü.

 

 

HASTALIK O KİŞİLERDE YÜZDE 8 ARTTI

Uzmanlar, partikül madde içindeki nitrojen oksitler ve nitrojen dioksitleri ölçerek her katılımcının ulusal veri tabanında kayıtlı adreslerindeki hava kirliliği tahminleriyle karşılaştırdı.

Araştırma sonucunda, daha yüksek miktarda ince partikül maddeye veya az miktarda partikül parçacıklarına maruz kalan katılımcıların daha fazla görme sorunu yaşadığı gözlendi.

Bilim insanları, ortalama 2.5 mikrometrelik partikül maddeye yüksek dozda maruz kalan katılımcıların, yaşa bağlı makula dejenerasyonu yaşadığını bildirme olasılığının yüzde 8 daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmada ayrıca daha yüksek partikül madde seviyesinin daha ince pigmentli retina tabakası ile ilişkili olduğu da kaydedildi.

Araştırmanın ayrıntıları "British Journal of Orhthalmology" dergisinde yayımlandı.

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