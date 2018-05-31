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Hava Kuvvetleri, bundan sonra da her türlü görevi kararlılıkla yerine getirecek

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Hava Kuvvetleri, bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi yüksek bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." dedi.
Hava Kuvvetleri, bundan sonra da her türlü görevi kararlılıkla yerine getirecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası ve müşterek harekatın asli unsurlarından olan Türk Hava Kuvvetleri, milli ve temel değerlere bağlılığı, sahip olduğu kurum kültürü, 'önce görev' anlayışını benimsemiş nitelikli personeli ve milli sistemlerle perçinlenmiş harekat yetenekleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi yüksek bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Orgeneral Akar, asil Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki gücünün sarsılmaz simgesi Hava Kuvvetlerinin 107'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Hava Kuvvetlerinin, 1 Haziran 1911'de başladığı askeri havacılık faaliyetlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü doğrultusunda üstün başarılarla devam ettiğinin altını çizen Orgeneral Akar, sahip olduğu ileri teknoloji ürünü silah sistemleri, gece, gündüz her hava şartında kesintisiz görev yapabilme kabiliyeti ve özellikle üstün nitelikleri haiz, çok yönlü personeliyle dünyanın önde gelen Hava Kuvvetleri arasında yer aldığına işaret etti.

Türkiye'nin hava sahasının korunması başta olmak üzere, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekat ve operasyonlarda elde edilen üstün başarılarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurları ile uyum içerisinde çalışan ve onları destekleyen Hava Kuvvetleri ve kahraman personelinin payının büyük olduğunu belirten Akar, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası ve müşterek harekatın asli unsurlarından olan Türk Hava Kuvvetleri, milli ve temel değerlere bağlılığı, sahip olduğu kurum kültürü, 'önce görev' anlayışını benimsemiş nitelikli personeli ve milli sistemlerle perçinlenmiş harekat yetenekleri ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi yüksek bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 107'nci yıl dönümü vesilesiyle, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Hava Kuvvetleri şehitleri başta olmak üzere bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz başta olmak üzere, gücünü bir asrı aşan tarihinden ve asil milletimizin güveninden alarak, bölgesinin en güçlü hava ve uzay gücü olma vizyonu çerçevesinde çalışmalarını başarıyla sürdüren Türk Hava Kuvvetlerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında büyük katkıları olan tüm muvazzaf ve emekli personelini ve onlara sabırla destek veren kıymetli aile fertlerini en içten duygularımla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

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