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Hava nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı

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Hava nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı
Hava nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı

Hava nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı hava durumu.

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLE 6 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C21 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
LAPTAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
AKDENİZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C
BOĞAZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C18 °C
ESENTEPEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C21 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C
ERCANPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C22 °C

Karpaz

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C
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