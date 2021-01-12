Hava nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı hava durumu.
Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN YÜKSEK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 4 İLE 6 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|21 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|19 °C
|LAPTA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|19 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|19 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|18 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|18 °C
Batı Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|21 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
Orta Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
|ERCAN
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
Doğu Sahil
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|20 °C
|İSKELE
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|22 °C
Karpaz
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI VE ÇOK BULUTLU
|°C
|20 °C
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