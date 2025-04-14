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Hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Dairesi, bu hafta yağmur beklenmediğini, Perşembe günü sabah saatlerinde sis beklendiğini bildirdi.
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, bu hafta yağmur beklenmediğini, Perşembe günü sabah saatlerinde sis beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 15 – 21 Nisan tarihleri arasında bölge, genellikle yüksek basınç sisteminin etkisiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek, Perşembe günü ise parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde ve sahillerde 21 – 24 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 28 – 31 derece ve sahillerde 24 – 27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden, periyodun ilk günü orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise orta kuvvette esecek.

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