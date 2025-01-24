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Hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak

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Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak.
Hava parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre, 24 Ocak 2025 Cuma günü bölgemizde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yer yer hafif sağanak yağmur görülebilir. Alçak basınç sisteminin etkisiyle soğuk ve nemli hava koşulları devam edecek.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları, iç kesimler ve sahillerde 17-20°C civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman ise kuvvetli esecek.

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