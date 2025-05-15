Hava sıcaklığı 36 dereceyi bulacak

Ülkede yer yer öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı havanın bugün devam etmemesi ve hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin 15 – 21 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, önceleri 33-36 derece dolaylarında seyretmesi öngörülen hava sıcaklığının 3-4 derece düşerek, 29-32 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden, cuma ve cumartesi günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.