Trump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Meteoroloji Dairesi hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.
Hava sıcaklığı 38-41 derece dolaylarında

Meteoroloji Dairesi hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 23-29 Ağustos tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

