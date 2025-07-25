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Hava sıcaklığı 41–44 °C dolaylarında olacak

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 41–44 °C dolaylarında olacağını bildirdi.
Hava sıcaklığı 41–44 °C dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, 22–28 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, 25 Temmuz Cuma günü bölgede havanın açık olması bekleniyor.

Bölgenin, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı belirtildi.

Açıklamada, iç kesimlerde hava sıcaklığının 41–44 °C, sahillerde ise 34–37 °C dolaylarında seyretmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Rüzgârın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, Çarşamba günü zaman zaman kuvvetli olarak esmesinin beklendiği bildirildi.

 

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